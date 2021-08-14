2021/08/14 | 22:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكردينال لويس رفائيل ساكو، اليوم السبت، عن مضامين ما جرى بحثه خلال لقاءين منفصلين جمعا وفدا برئاسته لمطارنة الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية برئيسي الجمهورية برهم صالح والوزراء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ساكو يكشف مضامين لقاءه مع رئيسي الجمهورية والوزراء المركز الخبري الوطني.

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