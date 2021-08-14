2021/08/14 | 22:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبان تسيطر على "مزار شريف"..وقوة أميركية جديدة تصل كابل

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