التربية توضح بشأن امتحانات طلاب السادس الاعدادي (وثيقة)

2021/08/14 | 22:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التربية، اليوم السبت،

السماح لطلبة الصف السادس الاعدادي

الذين ادوا امتحانات نصف السنة ولم

يتأهلوا للمشاركة في الامتحانات

الوزارية للدور الأول ولديهم ارقام

امتحانية صادرة من مراكز الفحص بأدا

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