تحالف سائرون يذكر 9 نتائج يعتبرها مهمة لانسحاب الصدر من الانتخابات

2021/08/14 | 22:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، السبت، ان قرار انسحاب الصدر من الانتخابات له نتائج آنية وسريعة منها مستقبلا، موضحا بعض النتائج من انسحاب الصدر.

وقال المسعودي في تصريح صحفي تابعه NRT عربية، (14 آب 2021)، انه "لا شك أن قرار سماحة السيد القائد مقتدى الصدر أعزه الله في الانسحاب وعدم المشاركه في الانتخابات (المبكرة) له دوافع واقعية على الأرض"، مؤكدا انه "لهذا القرار نتائج منها آنية سريعة ومنها مستقبلية".

واضاف، انه "سنوضح هنا النتائج السريعة الحالية:

١- دفعت القوى السياسية الرافضة للانتخابات في البدء على تغيير موقفها وتأييدها لها والقانون الذي قدمت فيه الطعون حينها.

٢- انحسار واضح للاحتجاجات الشعبية في عموم العراق وهذا يؤكد من هي الجهات التي كانت تغذي الاضطرابات.

٣- انقطاع حركة المطالبة بتوفير الكهرباء والخدمات الصحية وغيرها،رغم عدم تحسن واقعها.

٤- عدم التحدث عن انخفاض سعر الدينار مقابل الدولار رغم استخدام هذا الملف بشكل يومي وتحريك الشارع ضد التيار الصدري.

٥- عدم تناول موضوعة البطاقة التموينية رغم التقصير الواضح فيها.

٦- تراجع عمل لجنة مكافحة الفساد كونه كان مطلبا صدريا وتم إنهاء الموضوع بشكل اتفاق مبطن.

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عدم الدخول للخضراء من قبل مسلحين بذاتهم كانوا يسرحون ويمرحون ببغداد.

٨- تأييد مخرجات لقاء واشنطن بشكل سريع.

٩- تواصل قيادات عليا مع السفير الأمريكي للحصول على التأييد المستقبلي، وذلك من خلال عدم استهداف السفارات والقواعد، إذن واجمالا تكشفت الوجوه سريعا وما على المتتبع إلا الحكم".

N.A

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