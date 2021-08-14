وقال المسعودي في تصريح صحفي تابعه NRT عربية، (14 آب 2021)، انه "لا شك أن قرار سماحة السيد القائد مقتدى الصدر أعزه الله في الانسحاب وعدم المشاركه في الانتخابات (المبكرة) له دوافع واقعية على الأرض"، مؤكدا انه "لهذا القرار نتائج منها آنية سريعة ومنها مستقبلية".
واضاف، انه "سنوضح هنا النتائج السريعة الحالية:
١- دفعت القوى السياسية الرافضة للانتخابات في البدء على تغيير موقفها وتأييدها لها والقانون الذي قدمت فيه الطعون حينها.
٢- انحسار واضح للاحتجاجات الشعبية في عموم العراق وهذا يؤكد من هي الجهات التي كانت تغذي الاضطرابات.
٣- انقطاع حركة المطالبة بتوفير الكهرباء والخدمات الصحية وغيرها،رغم عدم تحسن واقعها.
٤- عدم التحدث عن انخفاض سعر الدينار مقابل الدولار رغم استخدام هذا الملف بشكل يومي وتحريك الشارع ضد التيار الصدري.
٥- عدم تناول موضوعة البطاقة التموينية رغم التقصير الواضح فيها.
٦- تراجع عمل لجنة مكافحة الفساد كونه كان مطلبا صدريا وتم إنهاء الموضوع بشكل اتفاق مبطن.
٧.
عدم الدخول للخضراء من قبل مسلحين بذاتهم كانوا يسرحون ويمرحون ببغداد.
٨- تأييد مخرجات لقاء واشنطن بشكل سريع.
٩- تواصل قيادات عليا مع السفير الأمريكي للحصول على التأييد المستقبلي، وذلك من خلال عدم استهداف السفارات والقواعد، إذن واجمالا تكشفت الوجوه سريعا وما على المتتبع إلا الحكم".
N.A
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف سائرون يذكر 9 نتائج يعتبرها مهمة لانسحاب الصدر من الانتخابات) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف سائرون يذكر 9 نتائج يعتبرها مهمة لانسحاب الصدر من الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).