الدفاع النيابية تقرر استضافة قادة أمنيين لمناقشة 6 ملفات

2021/08/14 | 22:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، عزمها استضافة قادة أمنيين لمناقشة 6 ملفات، أبرزها تحركات عصابات داعش الإرهابية في نينوى.وقال رئيس اللجنة النائب محمد رضا آل حيدر، للوكالة الرسمية، إن “حركة عصابات داعش الارهابي في محيط قضاء الحضر وغرب محافظة نينوى مقلقة في الوقت الراهن وتشكل خطرا في تلك المناطق”.

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