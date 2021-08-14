السعودية: توقيف 6 مواطنين تعرضوا لسيدة داخل سيارتها في الرياض

2021/08/14 | 22:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، السبت، القبض على 6 سعوديين، قالت إنهم تعرضوا لسيدة داخل مركبتها في أحد احياء الرياض.

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