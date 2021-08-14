2021/08/14 | 22:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الثقافة يوعز بالإهتمام بمسرح الطفل بغداد -الزمان استقبل وزير الثقافة و السياحة والآثار حسن ناظم الخميس الفنان الاكاديمي حسين علي هارف و فريق عمل (فرد عود)الفائز بالجائزة الفضية لمهرجان قرطاج للمونودراما بدورته الثالثة2021 والمكوّن من الفنان طه المشهداني (ممثلا) و الفنان محمد العطار (عازفا) والفنان علي جواد الركابي (مصمما).وقد حضر المقابلة مدير عام […]

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