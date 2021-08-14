2021/08/14 | 22:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيلم عراقي في مهرجان سراييفو الدولي البوسنة – الزمان يعرض في مهرجان سراييفو السينمائي بالبوسنة الفيلم العراقي (كلشي ماكو) للمخرجة ميسون الباجه جي، ضمن فعاليات الدورة 27 من المهرجان..تدور أحداث الفيلم وفقا لصفحة دنيا الفن في (فيسبوك) في خلفية أعمال العنف الطائفي في الأسبوع الأخير من العام 2006 بين احتفالات رأس السنة وعيد الأضحى.[…]

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