2021/08/14 | 22:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراقية للأزياء تنعى آرا ياسيان رحيل أمينة مكتبة مركزية أنقذت 30 ألف كتاب من السرقة بغداد – ميسون الركابي قدم وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم أمسِ الجمعة تعازيه إلى الأوساط الثقافية والأكاديمية برحيل أمين المكتبة المركزية في البصرة عالية محمد باقر متأثرةً بجائحة كورونا .وقال ناظم في تغريدةٍ له على تويتر تعازينا الصادقة […]

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