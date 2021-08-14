هجوم على منزل ضابط شرق كركوك

2021/08/14 | 22:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن مصدر امني عن اصابة عنصر امني بهجوم نفذه مسلحون على منزل ضابط في كركوك .وقال المصدر ان منزل العميد رزكار تبه لو تعرض لهجوم بقنبله يدوية ادت لاصابة حمايته بجروح .وكان العميد قد ظهر اول امس بلقاء مع لاهور شيخ جنكي الذي استبعد من رئاسة الاتحاد الوطني الكردستاني وهو يعلن الولاء له والدفاع عنه بكل ما يملك./انتهى

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