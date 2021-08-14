2021/08/14 | 22:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قدم باريس سان جرمان نجمه الجديد ليونيل ميسي إلى المشجعين في استاد بارك دي برينس، قبل مواجهة ستراسبورغ في بالدوري الفرنسي السبت، لكن قائد الأرجنتين لم يكن ضمن تشكيلة المباراة.ودخل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سان جرمان يقدم ميسي للجماهير ويحرمهم من أول مباراة له المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سان جرمان يقدم ميسي للجماهير ويحرمهم من أول مباراة له) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سان جرمان يقدم ميسي للجماهير ويحرمهم من أول مباراة له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).