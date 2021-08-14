العكيلي: قانون الانتخابات لم يحدد مدة معينة للتسويق الانتخابي

2021/08/14 | 23:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي، صباح العكيلي، اليوم السبت، المرجعية الدينية حرمت انتخاب الفاسدين، موضحا ان قانون الانتخابات لم يحدد مدة معينة للتسويق الانتخابي.وقال العكيلي في برنامج حصاد الايام ان “دخول المال السياسي في الانتخابات المقبلة ليس وليدة اليوم”، لافتا ان “بعض الكتل انسحبت من الانتخابات بذريعة دخول المال السياسي في الحملة […]

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