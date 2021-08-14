بداية قوية لتشلسي ويونايتد وليفربول في البريميرليغ

2021/08/14 | 23:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهل مانشستر يونايتد وتشلسي وليفربول مشوارهم في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بانتصارات مستحقة في ما ينذر بمنافسة مستعرة على اللقب، ففاز فريق "الشياطين الحمر" على ضيفه ليدز 5-1، و"البلوز" على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، فيما حذا "الريدز" حذوه بفوزه على مضيفه الوافد حديثاً نوريتش سيتي بالنتيجة ذاتها السبت، ضمن منافسات المرحلة الأولى.

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