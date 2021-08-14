2021/08/14 | 23:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، قرب انتهاء أكبر رصيف نفطي ينفذ في ميناء خور الزبير من قبل احدى الشركات اليابانية، موضحا ان الأرصفة في ميناء خور الزبير هي تجارية تم تحويلها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النقل: قرب انتهاء أكبر رصيف نفطي في ميناء خور الزبير المركز الخبري الوطني.

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