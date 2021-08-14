طالبان تسيطر على مزار شريف كبرى مدن الشمال الأفغاني

2021/08/14 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كابول-(أ ف ب) – سيطر مقاتلو طالبان مساء السبت على مزار شريف، آخر كبرى مدن الشمال الافغاني التي كانت لا تزال تسيطر عليها الحكومة، محكمين قبضتهم اكثر على البلاد.وفي وقت سابق، تعهّد الرئيس الأفغاني أشرف غني السبت بـ”إعادة تعبئة” القوات الحكومية، فيما تواصل حركة طالبان تقدمها باتجاه مشارف كابول، حيث يبدي سكان مخاوفهم […]

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