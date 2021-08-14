السعودية: توقيف 6 سعوديين تعرضوا لسائحة أجنبية داخل سيارتها في الرياض

2021/08/14 | 23:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، السبت، القبض على 6 سعوديين، قالت إنهم تعرضوا لسائحة أجنبية داخل مركبتها في أحد أحياء الرياض.

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