بوب أفاكيان :هذا زمن نادر حيث تصبح الثورة ممكنة – لماذا ذلك كذلك و كيف نغتنم هذه الفرصة النادرة - شادي الشماوي

2021/08/14 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي هذا زمن نادر حيث تصبح الثورة ممكنة – لماذا ذلك كذلك و كيف نغتنم هذه الفرصة النادرةبوب أفاكيان القائد الثوري و مؤلّف " الشيوعيّة الجديدة " ، 13 جويلية 2021 ، جريدة " الثورة " عدد 709https://revcom.us/a/708/bob-avakian-this-is-a-rare-time-when-revolution-be ......





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