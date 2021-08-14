يوميات دنماركية 200+68 - حكمة اقبال

2021/08/14 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حكمة_اقبال 1- ثمن الخطأ:أعلن عضو البرلمان عن حزب الراديكال فنسترا (حزب وسط) كريستيان هيغود يوم الخميس الماضي عن انسحابه من عضوية البرلمان وترك العمل السياسي على خلفية تصرف غير لائق تجاوز به الحدود اثناء حفل في الفترة السابقة.



وكتب على صفحته في الفيسبوك: لقد أخطأتُ وخذلتُ، لقد تلقيت للتو معلومات مفادها أنه في إحدى المناسبات الاحتفالية مؤخراً، والتي لا أتذكر شيئًا عنها للأسف، أنني أبديت سلوكًا، متجاوزاً حد ......





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