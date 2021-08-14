2021/08/14 | 23:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعترض مقاتلو حركة “طالبان” مروحية “مي – 17” في مطار مدينة هيرات الأفغانية لدى محاولة مسؤولين حكوميين الفرار بها من المدينة التي سقطت في يد الحركة.

وأشار موقع “فوينيي أوبزريفاتيل” الروسي إلى أن “المسؤولين الحكوميين أرادوا الفرار من المدينة بعد أن أصبحت تحت سيطرة “طالبان”، لكن المسلحين تمكنوا من اعتراضهم قبل إقلاع المروحية مباشرة”.

وأظهرت مشاهد على الإنترنت “مسلحين بملابس داكنة يقتربون من طائرة الهليكوبتر أثناء استعدادها للإقلاع”.

وأضاف الموقع: “انتهى الأمر باغتنام “طالبان” العديد من طائرات الهليكوبتر العسكرية متعددة الأغراض من طراز “مي-17″ صالحة للاستخدام بكامل طاقاتها في وقت واحد، فيما لم يتم تحديد عددها، فيما يمكن رؤية طائرتين على الأقل في الفيديو المنشور”.

وأفادت الأنباء بأن “طالبان” سيطرت على عواصم عدة مقاطعات أخرى واقتربت من العاصمة الأفغانية كابل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“طالبان” تعترض مروحية لدى محاولة مسؤولين حكوميين الفرار بها) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“طالبان” تعترض مروحية لدى محاولة مسؤولين حكوميين الفرار بها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).