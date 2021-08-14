التربية تصدر توضيحاً بشأن قرارها المتعلق بطلبة السادس الإعدادي

2021/08/14 | 23:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأصدرت وزارة التربية، توضيحا حول قرارها الأخير بشأن طلبة السادس الإعدادي.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، ان "قرارها السماح لطلبة الصف السادس الاعدادي الذين ادوا امتحانات نصف السنة ولم يتأهلوا بأداء الامتحانات في الدور الثاني، كانت تقديراً لمصلحة الطلبة وبالتشاور مع لجنة التربية النيابية حصراً كونها الجهة التشريعية المختصة الوحيدة بهذا الملف".واضافت الوزارة، أن "قراراتها تتخذ عبر القنوات الرسمية ودون تدخل من اي جهة"، متمنية الموفقية والنجاح للطلبة واستغلال هذه الفرصة من اجل الاجتهاد والتوفيق.

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