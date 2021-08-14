محافظ ذي قار يطلق حملة الشهيد الخفاجي لرفع التجاوزات

2021/08/14 | 23:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

اطلق محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، حملة الشهيد عبير الخفاجي لرفع التجاوزات على املاك الدولة والمؤسسات الحكومية والشوارع والمرافق العامة والمحاور التجارية ومراكز المدن وكل تجاوز مؤشر في الدوائر البلدية.

وقال الخفاجي في بيان ان "الحملة ستنطلق في جميع الوحدات الادارية دون استثناء".واشار الى ان "ادارة المحافظة ستقوم بتقييم فعالية كل مدير وحدة ادارية وانجازه في رفع التجاوزات وسيتم تكريم المديرين التنفيذيين للوحدات الادارية الأكثر فاعلية في رفع هذه التجاوزات غير القانونية، وسيحاسب المتلكئون وفقاً للسياقات الادارية".

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