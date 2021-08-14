المتحدث باسم الكهرباء: الوزارة لم تستلم دولارا واحدا من موازنة العام الحالي

2021/08/14 | 23:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، احمد العبادي، اليوم السبت، ان وزارة الكهرباء لم تستلم دولارا واحدا من موازنة العام الحالي، مشيرا ان الخطوط الكهربائية المدمرة تعود للعمل خلال فترة يوم او يومين.وقال العبادي في برنامج حصاد الايام، ان “الارهابيين يستهدفون ابراج الطاقة بمحاولات يائسة لافشال عمل الحكومة”، لافتا ان “وزارة الكهرباء راهنت على […]

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