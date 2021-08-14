منتخبنا الأولمبي يعسكر في تركيا ويلاعب الإمارات ودياً

2021/08/14 | 23:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعدُ منتخبنا الأولمبي لكرة القدم

للدخولِ في معسكرٍ تدريبي خارجي، وذلك

تحضيراً للاستحقاقات المقبلة التي

تنتظره المشاركة في بطولة غرب آسيا

وكذلك التصفيات الآسيوية المؤهلة

لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً.

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