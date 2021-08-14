بعد الحرائق الهائلة.. الدفاع المدني يكشف تفاصيل التهام النيران لمخازن الوزيرية ببغداد (فيديو)

2021/08/14 | 23:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مديرية الدفاع المدني، السبت، من السيطرة على حريق كبير اندلع في منطقة الوزيرية وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (14 آب 2021)، إن "فرقها نجحت بالسيطرة واخماد حادث حريق كبير اندلع داخل مخازن كبيرة مشيدة من ألواح السندويج بنل والصفيح بمساحة الف متر مربع تحتوي على مواد بلاستيكية صعبة الاخماد تجاورها مخازن كبيرة تحتوي على مواد كحولية شديدة الاشتعال في منطقة الوزيرية وسط بغداد".

واضاف البيان، أن "فرق الدفاع المدني حركت زوارقها الطافية في نهر دجلة لسحب المياه بشكل مباشر من وسط النهر لتغذية عجلاتها اضافة الى تحريك جهد بغداد الكرخ لإسناد جهد الرصافة المستنفر بكامل قدراته ما عدا الاحتياطي منه لاحتواء النيران في المخازن المحترقة وانهاء انبعاثاتها الغازية ونواتج الحريق السامة نتيجة احتراق المواد البلاستيكية المؤثرة على حياة المواطنين والملوثة للبيئة بعد ان ضربت فرق الدفاع المدني ساتر مائي حاجز لمنع اتساع السنة اللهب الى المخازن الملاصقة لموقع الحادث".

واشار الى ان "الدفاع المدني طلب بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل المخزن المحترق".

N.A

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