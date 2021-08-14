عضو في الديمقراطي الكوردستاني: زمن صدام كان افضل من الان والسياسيين الشيعة يبثون السموم!

2021/08/14 | 23:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الوزير السابق والعضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بنكين ريكاني، السبت، أن "الحكم الشيعي يفتقد الى الرؤية الاستراتيجية"، مبينا "كنا في وقت صدام أفضل من الآن".

وقال ريكاني في حديث ملتفز تابعه NRT عربية، اليوم (14 آب 2021)، "الاخوان الشيعة لم يستطيعوا ان ينتجوا شيئا لانفسهم، بسبب افتقادهم للرؤية الاستراتيجية".

وأضاف، أن "السياسيين الشيعة هدفهم الوحيد هو الفوز بالانتخابات وهذا ماجنوه خلال السنوات السابقة لكن لم يقدموا اي شيء لناخبيهم."

وبين ريكاني أن "الساسة الشيعة يبحثون دائما عن المبررات"، لافتا الى "انهم نجحوا في "تجييش" المجتمع وخلق كراهية بين ابناء الشعب العراقي من خلال بث كم كبير من السموم".

وتابع، "كنا في وقت صدام افضل من الان في اشياء رئيسية، لان الصراع كان سياسيا فقط، فيما الشعب كان متسامحا، متحابا ومتآخيا، والشعب كان أكثر براءة".

H.J.H

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