عضو في الديمقراطي الكوردستاني: زمن صدام كان افضل من الان والسياسيين الشيعة يبثون السموم!

وقال ريكاني في حديث ملتفز تابعه NRT عربية، اليوم (14 آب 2021)، "الاخوان الشيعة لم يستطيعوا ان ينتجوا شيئا لانفسهم، بسبب افتقادهم للرؤية الاستراتيجية".
وأضاف، أن "السياسيين الشيعة هدفهم الوحيد هو الفوز بالانتخابات وهذا ماجنوه خلال السنوات السابقة لكن لم يقدموا اي شيء لناخبيهم."
وبين ريكاني أن "الساسة الشيعة يبحثون دائما عن المبررات"، لافتا الى "انهم نجحوا في "تجييش" المجتمع وخلق كراهية بين ابناء الشعب العراقي من خلال بث كم كبير من السموم".
وتابع، "كنا في وقت صدام افضل من الان في اشياء رئيسية، لان الصراع كان سياسيا فقط، فيما الشعب كان متسامحا، متحابا ومتآخيا، والشعب كان أكثر براءة".
H.J.H
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