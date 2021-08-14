توضيح جديد من التربية يخص قرارها الأخير للسادس الإعدادي

2021/08/14 | 23:58 - المصدر: بغداد اليوم

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أصدرت وزارة التربية، توضيحا حول قرارها الأخير بشأن طلبة السادس الإعدادي.وذكرت الوزارة في بيان اليوم السبت، ان "قرارها السماح لطلبة الصف السادس الاعدادي الذين ادوا امتحانات نصف السنة ولم يتأهلوا بأداء الامتحانات في الدور الثاني، كانت تقديراً لمصلحة الطلبة وبالتشاور مع لجنة التربية النيابية حصراً كونها الجهة التشريعية المختصة الوحيدة بهذا الملف".واضافت الوزارة، أن "قراراتها تتخذ عبر القنوات الرسمية ودون تدخل من اي جهة"، متمنية الموفقية والنجاح للطلبة واستغلال هذه الفرصة من اجل الاجتهاد والتوفيق.

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