بعد ما نشرته (بغداد اليوم).. المنافذ الحدودية تعرض مقطعاً مصوراً لمنفذ مندلي قبل دقائق من الآن (فيديو)

2021/08/14 | 23:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عرضت هيئة المنافذ الحدودية، مقطعاً مصوراً لمنفذ مندلي قبل دقائق من الآن.

وكان النائب فرات التميمي أكد، اليوم السبت، تبادل اطلاق نار قرب الحرم الجمركي في منفذ مندلي الحدودي مع ايران قبل يومين.

وقال التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)، انه "الفعل حصل تبادل اطلاق نار بين متنفذين قرب الحرم الجمركي في منفذ مندلي الحدودي مع ايران شرق ديالى وهو ليس الحدث الاول".

وأضاف بالقول: "سبق وحذرنا بان صولة رئيس الوزراء على المنافذ الحدودية لم تأتي ثمارها بشيء والعصابات لاتزال تسيطر من خلال ادواتها المتعددة من اجل استغلال خيرات المنفذ لجيوب احزابها الداعمة لها"، لافتا الى ان "حجم ما تلتهمه تلك العصابات والمافيات هو اكثر بكثير مما يذهب الى خزينة الدولة حاليا".

وأضاف التميمي، أن "تبادل اطلاق النار قرب الحرم الجمركي وهو اشارة لغياب سلطة الدولة وتحدي لسيادتها ويظهر مدى الهمينة التي دفعتها للتعامل بالسلاح لتاكيد مبدأ السطوة في منفذ دولي"، لافتا الى ان "تبادل اطلاق النار كاد يؤدي الى مجزرة خاصة وان الجمرك يعمل بها المئات من العمال والسائقين".

واشار الى انه" لولا وجود دعم من قبل بعض الاحزاب لتلك المافيات لما تمكنت الاخيرة من فرض نفوذها لدرجة اطلاق النار في وضح النار وهي حاليا تسرح وتمرح في منفذ هو الاهم في شرق العراق".

ولفت إلى، أن "هناك حالة نهب مستمرة من خلال الضغط على دخول بضائع والتلاعب بالاوزان وبقية الامور غير القانونية داعيا الكاظمي الى موقف حازم ازاء ما يحدث في منفذ مندلي لتطبيق مبدأ الدولة لها هيبة ولايمكن القبول ببقاء الفوضى في منفذ دولي ستراتيجي ".

وقبل ذلك نشرت (بغداد اليوم)، مقطع فيديو يظهر حدوث مناوشات قبل أيام قرب منفذ مندلي الحدودي مع إيران شرق ديالى.. للمشاهدة اضغط هنا

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