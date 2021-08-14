اعتراف إسرائيلي: المناورة الخادعة ضد أنفاق حماس كانت فاشلة

2021/08/14 | 23:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة قال خبير عسكري إسرائيلي إن “أجواء من الإحباط وخيبة الأمل تسود الجيش الإسرائيلي عقب الاعتراف بفشل “المناورة الخادعة” التي قام بها خلال حرب غزة الأخيرة، لاستهداف ما وصفه بـ”مترو حماس”، من شبكة الأنفاق، وجاء حصيلتها مقتل عدد قليل فقط من مقاتلي الحركة”.وأضاف تال ليف-رام في تقرير بموقع “ويللا” الإخباري، ” أن …

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