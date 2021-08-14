نيويورك تايمز: الجيش الأفغاني بني على مدى 20 عاما.. كيف انهار بهذه السرعة؟

2021/08/14 | 23:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة التقدم السريع لمقاتلي طالبان يعكس إخفاق جهود الولايات المتحدة الرامية إلى تحويل الجيش الأفغاني إلى قوة قتالية قوية ومستقلة، في ظل تنامي الشعور بين عناصر الجيش بالخذلان نحو قادة البلاد الذين يفتقرون إلى الكفاءة.هكذا لخص تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” (New York Times) الأميركية وضع الجيش الأفغاني إبان الهزائم المتلاحقة التي …

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