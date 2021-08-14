متظاهرون يغلقون الطريق المؤدي الى ميناء ام قصر احتجاجا على تردي الخدمات بالناحية

2021/08/14 | 23:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اغلق متظاهرون الطريق المؤدية لميناء ام قصر جنوب غربي البصرة احتجاجاً على تردي الخدمات وانقطاع الماء والكهرباء .وقام المتظاهرون بقطع الطريق باستخدام حافلات كبيرة لشل حركة الشاحنات الداخلة والخارجة من والى الميناء./ انتهى

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