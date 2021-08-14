التغير المناخي: تموز 2021 الشهر الأشد حرارة في التاريخ المُسجل بحسب وكالة أمريكية

2021/08/14 | 23:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت وكالة فيدرالية أمريكية معنية بمراقبة الغلاف الجوي والمحيطات، أن شهر تموز الماضي كان الشهر الأشد حرارة في التاريخ منذ بدء نظام تسجيل درجات الحرارة في العالم.وتكشف البيانات المسجلة بحسب " بي بي سي "، أن متوسط درجة الحرارة خلال الشهر الماضي، فوق الأرض، والمحيطات معا، زاد بنحو 0.93 درجة مئوية، عن متوسط درجة الحرارة في القرن العشرين وهو 15.8 درجة مئوية ".وتعد هذه أعلى درجة حرارة على الإطلاق، منذ بدء تسجيل متوسط درجة حرارة الكوكب، قبل 142 عاما، وكانت درجة الحرارة الأعلى السابقة، سجلت في الشهر نفسه عام 2016 ثم سجلت مرة أخرى عامي 2019 و 2020.ويظن العلماء أن هذا الأمر يعود، إلى التأثيرات طويلة المدى، لظاهرة التغير المناخي ".وفي بيان رسمي قالت الوكالة الوطنية الأمريكية لشؤون المحيطات والغلاف الجوي، والمناخ، إن "التغير غير المتخيل" يثير الكثير من المخاوف ".وأضاف البيان على لسان ريك سبينراد مدير الوكالة "في هذه الحالة، المركز الأول هو الأسوأ على الإطلاق".وواصل "هذا الرقم القياسي الجديد، يضيف إزعاجا وقلقا لمسار التغير المناخي، المقلق أصلا، لكوكب الأرض".وتخطى متوسط درجة حرارة الكوكب بشكل إجمالي الرقم القياسي السابق، لمتوسط درجة الحرارة فوق الأرض، والمحيطات بنحو 0.01 درجة مئوية والتي سجلت عام 2016.أما متوسط درجة حرارة النصف الشمالي، للكرة الأرضية، فقد ازداد بنحو 0.54 درجة مئوية، عن أعلى نظير سابق له، والذي سجل عام 2012.وأظهرت البيانات أيضا، أن الشهر الماضي، كان أكثر الشهور ارتفاعا في درجة الحرارة في قارة أسيا، خلال التاريخ المسجل، بينما كان الثاني في تاريخ أوروبا المسجل.بعد تموز عام 2018.وأعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الجاري أن، التغير المناخي يؤثر بشكل غير مسبوق على كوكب الأرض، "وبعض هذه الآثار لا يمكن وقفها على بعض الدول".وقال الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، إن هذا الأمر يعد"ضوء إنذار أحمر للبشرية".وأضاف "لو توحدت جهودنا الآن، يمكن أن نتجنب الكوارث المناخية، لكن تقرير اليوم يوضح أنه لم يعد لدينا الكثير من الوقت لنضيعه، ولا مجال للأعذار".وأوضح معدو التقرير أنه، منذ عام 1970، ارتفع متوسط درجة الحرارة فوق الأرض والمحيطات، بشكل أسرع، من أي فترة تمتد لخمسين عاما متواصلة خلال الألفي عام الماضية"./انتهى2

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