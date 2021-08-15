درجال يتحدث عن كواليس الاجتماع الأخير مع الكاظمي بشأن قطاع الرياضة

2021/08/15 | 00:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، السبت، أن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي يدعم توجهات الوزارة بشأن الاستثمار والرعاية من قبل القطاع الخاص للأندية.

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وقال درجال في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (14 اب 2021)، أن "رئيس مجلس الوزراء وعد بإيجاد حلول لديون هذه الأندية، يمكن من خلالها ضمان المستحقات المالية للاجهزة الفنية واللاعبين المحليين والمحترفين، فضلًا عن توفير الدعم المالي اللازم لها من خلال قرار مجلس الوزراء رقم 289 لسنة 2017، وإعداد مسودة لقانون الاستثمار الرياضي بالشكل الذي يجعله ضمن دعائم الاقتصاد العراقي".

وأوضح أن "الكاظمي أكد دعمه الكامل والحكومة لقطاع الرياضة عموما، والمنتخب الوطني لكرة القدم على وجه الخصوص، لا سيما وهو يستعد لخوض غمار تصفيات كأس العالم 2022، مشددا على أهمية تهيئة سبل الاعداد الأمثل، مع تذليل كل العقبات التى قد تواجه الفريق، أو التى قد تظهر فى المستقبل، وبذل كل الجهود لتحقيق ما نصبو إليه جميعًا وهو التأهل لكأس العالم".

وأشار إلى أن "اللقاء تضمن أيضا التطرق لأهمية دعم شريحة الرواد والأبطال، وضرورة تفعيل قانون رقم 6 لسنة 2013، وما يتضمنه من حقوق لهذه الشريحة المهمة تقديراً لجهودهم وما قدموه للبلد والرياضة العراقية".

وقدج درجال "الشكر والتقدير الى رئيس مجلس الوزراء، وكل مؤسسات الدولة والوزارات المختلفة وشركات القطاع الخاص على تعاونها مع الوزارة في عملها للنهوض وتطوير واقع قطاعيّ الشباب والرياضة".

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