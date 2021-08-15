طقس العراق: انخفاض في درجات الحرارة بدءا من هذا اليوم

2021/08/15 | 00:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير التنبؤات الجوية، السبت، إلى استقرار الطقس وانخفاض في درجات الحرار طيلة الاسبوع الحالي.

وذكر المتنبئ الجوي حسين الأسدي في منشور له على فيسبوك تابعه NRT عربية، (14 آب 2021): ان "خرائط الطقس تشير إلى سيادة الأجواء المستقرة، مع انخفاض في درجات الحرارة طوال الأسبوع الحالي".

وأضاف الاسدي، "ستكون الرياح شمالية غربية، وتنشط في مناطق الجنوب لتصل هباتها إلى 58 كم في الساعة".

والخارطة المرفقة توضح درجات الحرارة ظهر يوم غد الأحد:

N.A

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