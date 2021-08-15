"المالية" النيابية بالعراق تكشف عن خطة مشتركة مع القطاع الخاص لتعظيم الإيرادات

2021/08/15 | 00:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم السبت، عن خطة مشتركة ما بين اللجنة ووزارة المالية والقطاع الخاص، سيتم وضعها لمعالجة بعض النقاط التي من شأنها تعظيم الإيرادات وتعزيز الاقتصاد وحل مشاكله.وقال عضو اللجنة، النائب صادق السلطاني، …

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