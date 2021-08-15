يار الله يؤكد ضرورة أن يتحول العمل التقليدي الحالي في الجيش إلى النظام الإلكتروني وفق التكنولوجيا الحديثة

2021/08/15 | 00:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله ضرورة أن يتحول العمل التقليدي الحالي في الجيش إلى النظام الإلكتروني وفق التكنولوجيا الحديثة .وذكر بيان لوزارة الدفاع ان , يار الله زار , اليوم السبت, دائرة العمليات، وكان في استقباله معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وعدد من مدراء المديريات المرتبطة بدائرة العمليات.و حضر رئيس اركان الجيش بحسب البيان , عرض برنامج وتطبيق منظومة القيادة والسيطرة التجريبي المتنقلة ومتابعة مرافقة القطعات وردود الأفعال وتهيئة قاعدة معلومات دقيقة آنية وسريعة مع مختلف القيادات العليا بوقت واحد، حيث اشترك في عرض البرنامج مديريتا (الاتصالات العسكرية - الحاسبات الإلكترونية).واكد رئيس الاركان , ضرورة أن يتحول العمل التقليدي الحالي في الجيش إلى النظام الإلكتروني وفق التكنولوجيا الحديثة ومواكبة التطور في دول العالم ودول الجوار"./انتهى2

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