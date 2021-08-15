فيديو يسجل تعرض سعوديين لأجنبية في سيارتها.. والشرطة تقبض عليهم

2021/08/15 | 00:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، السبت، القبض على 6 مواطنين كانوا قد تعرضوا لسيدة داخل مركبتها خلال سيرها في أحد أحياء العاصمة الرياض.

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