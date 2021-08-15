المطلك: أسوأ ما قد يحدث في الفترة المقبلة هو “الاقتتال” بين الاطراف المتنازعة على السلطة

2021/08/15 | 00:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تحدث رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني، صالح المطلك، السبت، عن ملف الانتخابات ونسبة نجاحها، فيما اكد على ان أسوأ ما قد يحدث في الفترة المقبلة هو الاقتتال بين الاطراف المتنازعة على السلطة.وقال المطلك في لقاء خاص، ان “الانتخابات المقبلة هي ليست المقياس الحقيقي لعكس رأي الجمهور بالمرشحين”، مبينا ان “الدوائر الانتخابية قسمت على […]

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