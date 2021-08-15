فيديو.. استقبال جماهيري صاخب لميسي في

2021/08/15 | 01:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم باريس سان جرمان الفرنسي، السبت، نجومه الجدد وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرخيو راموس قبيل مواجهة ستراسبورغ في المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي والتي انتهت لصالح فريق العاصمة بنتيجة 4-2 على ملعب حديقة الأمراء في باريس.

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