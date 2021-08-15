فضح الفساد من خلال رواية تحت عنوان شباب امرأة لألبرتو مورافيا . - حسن ابراهيمي

2021/08/15 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_ابراهيمي من أجل فضح الفساد الذي استشرى في اوساط الطبقات البرجوازية الايطالية فضل الروائي الايطالي البرتو مورافيا التركيز على حدث رئيسي تمحورت حوله الرواية , انها الرواية التي اتخذت عنوان شباب امرأة ,حيث ركز السارد على مظاهر الفساد الذي ساد الطبقات البرجوازية من خلال عرض احداث السهرات الباذخة التي تقيمها بعض العائلات البرجوازية داخل منازلها , والتي يحضرها كبار ......





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