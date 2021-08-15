إشكالية الفكر العربي المعاصر عند محمد عابد الجابري. - حسن سمر

2021/08/15 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_سمر من إشكاليات الفكر العربي احتلال قضية الأصالة والمعاصرة موقع الريادة على الدوام.



وقد طرح محمد عابد الجابري هذه الإشكالية في كتابه "إشكاليات الفكر العربي المعاصر"، حيث تساءل عن المحرك الذي يغذي مسألة الأصالة والمعاصرة هل هو مشكل الصراع الطبقي ام أنه مشكل ثقافي ،ويؤكد صاحبنا أن هذه الإشكالية موضوع هذا المقال حضرت دائما في الفكر العربي الحديث والمعاصر باعتبارها إشكالية نظرية لا تميل أبدا إلى حياة الو ......





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