ريال مدريد يقص شريط ’الليغا’ بفوز كبير خارج القواعد على الافيس

2021/08/15 | 01:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

استهل ريال مدريد بقيادة مدربه القديم- الجديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي حملة استعادة لقبه في الدوري الاسباني بكرة القدم بفوزه على مضيفه ألافيس 4-1 السبت، ضمن منافسات المرحلة الأولى.

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ويدين النادي المدريدي بفوزه إلى مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما الذي سجل هدفين في الدقيقتين 48 و62، فيما أضاف المدافع ناتشو فرنانديز الثالث في الدقيقة 56 والبديل البرازيلي فينيسيوس جونيور الرابع (90+3).

ويخوض ريال الموسم الحالي بحلة جديدة مع رحيل العديد من الوجوه التي بَنَتْ أمجاد النادي، على غرار قلب دفاعه وقائده سيرخيو راموس المغادر إلى باريس سان جيرمان الفرنسي ومدافعه الآخر الفرنسي رافايل فاران الذي رحل إلى مانشستر يونايتد الانكليزي، كما قرر مواطنه زين الدين زيدان التخلي عن مهامه التدريبية.

مقابل هذه الغيابات، دعم نادي العاصمة صفوفه بالمدافع النمساوي دافيد ألابا قادما من بايرن ميونيخ الالماني بعد انتهاء عقده.

ولم يخض الريال سوى مباراتين وديتين تحضيراً للموسم الجديد حيث خسر أمام غلاسكو رينجرز الاسكتلندي 1-2 وتعادل سلباً أمام ميلان الإيطالي الاسبوع الماضي.

وأجرى أنشيلوتي عدة تبديلات في مباراته الاولى بالدوري، منها ادخال فينيسيوس جونيور بدلاً من هازارد، فكان البرازيلي عند حسن ظن مدربه بإختتامه المهرجان التهديفي بضربة رأسية من الأمتار الستة بعد تمريرة من الوافد الجديد ألابا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي مباريات أخرى، كان التعادل سيد الموقف، بين قادش وليفانتي 1 - 1، وريال مايوركا أمام ريال بيتيس بالنتيجة ذاتها، فيما تعادل أوساسونا سلباً مع إسبانيول.

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