الجيش الإندونيسي يلغي فحص العذرية

2021/08/15 | 02:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الجيش الإندونيسي، هذا الأسبوع، استبعاد عدد من الفحوصات التي لا تمت لأغراض التجنيد بصلة، بما فيها "فحص العذرية" للمجندات، الذي طالما كان مثيرا للجدل.

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