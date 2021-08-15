العراق يوقع عقوداً مع شركات التراخيص لحفر آبار نفطية جديدة

2021/08/15 | 02:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: سعد السماك

وقع العراق مع شركات التراخيص النفطية الأجنبية عقودا لحفر آبار نفطية جديدة، واستصلاح عشرات الحقول المنتجة في كركوك وبغداد والبصرة وميسان والناصرية، ضمن اطار خطة طويلة الامد لزيادة الانتاج النفطي إلى ثمانية ملايين برميل يوميا في نهاية العام 2027.

وقال مدير شركة الحفر العراقية التابعة لوزارة النفط باسم عبد الكريم لـ"الصباح": إن "الشركة بصدد توقيع عقد لحفر 37 بئرا نفطية في حقل الزبير النفطي لصالح شركة إيني الإيطالية المشغل الرئيسي للحقل بمحافظة البصرة بمدة تتجاوز العامين".

واشار الى "تسليم إيني الايطالية موخرا 14 بئرا نفطية والمباشرة في حفر 3 ابار جديدة ضمن عقد سابق، ليصل إجمالي عقود الحفر الى نحو 54 بئرا في الحقل العملاق".

وكشف عبد الكريم عن "انه بعد الدخول في تنافس مع كبريات شركات الحفر الاجنبية للاستحواذ على عقد حفر 30 بئرا في حقل الرميلة غرب البصرة، احيل لصالح شركة (بي.بي) البريطانية النفطية"، مؤكدا "استعداد الشركة للبدء مباشرة في عمليات الحفر حال الاعلان عن فوزها".

ولفت الى "توقيع عقد مع شركة سينوك الصينية المشغل لحقل البزركان في ميسان لحفر 22 بئرا بالشراكة مع شركة بوهان الصينية، وبكلفة تصل الى 160 مليون دولار"، منوها "باكمال المناقشات بهذا الشأن التي استمرت لمدة عامين لتأثرها بتداعيات كوفيد- 19".

واعلن "التوصل لاتفاق اولي مع شركة سينوك الصينية لاستصلاح 150 بئرا في حقل البزركان على مرحلتين، الاولى 71 بئرا والثانية تنفذ لاحقا".



وفي ذي قار، اوضح عبد الكريم أن “الشركة تقوم حاليا بتنفيذ خطة لحفر 20 بئرا في حقل الناصرية، بمشاركة شركة وذر فورد الاميركية التي ستعزز من ستراتيجية تصعيد الانتاج والطاقة التصديرية مستقبلا بحدود 60 الف برميل يوميا، وتشير التقديرات إلى أنه يحوي نحو 4.4 مليارات برميل من الخام".

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