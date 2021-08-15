الخارجية: عودة 690 مهاجرا من بيلاروسيا

2021/08/15 | 02:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: اسراء السامرائي

كشفت وزارة الخارجية عن التعاون مع الاتحاد الاوروبي لايقاف ظاهرة الاتجار بالبشر والتهريب، بينما اعلنت عودة 690 مهاجرا من العالقين على الشريط الحدودي لدول بيلاروسيا وليتوانيا وبولندا ولاتفيا.



وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد الصحاف لـ"الصباح": إنه "تمت اعادة 370 مهاجرا على شكل رحلتين عبر الخطوط الجوية العراقية، و320 مهاجرا من خلال رحلتين قامت بهما شركة فلاي بغداد".

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