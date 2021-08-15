بنزيمة يهدي أنشيلوتي العائد فوزه الأول مع ريال مدريد

2021/08/15 | 02:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح ريال مدريد بقيادة مدربه القديم – الجديد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حملة استعادة لقبه في الدوري الإسباني لكرة القدم الذي خسره أمام جاره اللدود، أتلتيكو، بفوزه على مضيفه ألافيس 4-1، السبت، ضمن منافسات المرحلة الأولى.

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