التربية: قرار الدخول الشامل لطلبة السادس صدر دون تدخل من أية جهة

2021/08/15 | 02:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أكّدت وزارة التربية، الأحد، أنّ قرار السماح لجميع طلاب السادس الإعدادي بأداء الامتحانات قد صدر "مراعاة لمصلحتهم".

وذكرت الوزارة في بيان، 15 آب/أغسطس،أنّ "قرارالسماح لطلبة الصف السادس الإعدادي، الذين أدوا امتحانات نصف السنة ولم يتأهلوا، بأداء الامتحانات في الدور الثاني، كان تقديرًا لمصلحة الطلبة، وبالتشاور مع لجنة التربية النيابية حصرًا كونها الجهة التشريعية المختصة الوحيدة بهذا الملف".

وأضاف البيان، أنّ "قرارات وزارة التربية تتخذ عبر القنوات الرسمية ودون تدخل من أية جهة".

وقررت وزارة التربية، السبت 14 آب/أغسطس، السماح لجميع طلاب السادس الإعدادي بأداء الامتحانات النهائية، وفق شرطين.

ونص القرار الذي صدر عن الوزارة، على "السماح لطلبة الصف السادس الإعدادي الذين أدوا امتحانات نصف السنة ولم يتأهلوا للمشاركة في الامتحانات الوزارية للدور الأول، ولديهم أرقام امتحانية صادرة من مراكز الفحص، بأداء الامتحانات في الدور الثاني".

وسيعد الامتحان، "دورًا أول" للطلبة المشمولين، وفق القرار.

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