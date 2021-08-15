العالم بوصفه لوحة تشكيلية..قراءة نقدية في نص بعد أن يموت الملك لصلاح عبدالصبور - محسن الميرغني

2021/08/15 | 03:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محسن_الميرغني كتب:- محسن الميرغنيفي مسرحيته الأخيرة بعد أن يموت الملك يتعامل صلاح عبدالصبور مع فكرة الفن عموما في مواجهة السلطة.



بعد أن وضع في مسرحياته السابقة جل همه الشعري لإبراز صورة العالم ووجوه رؤيته الشعرية التي أنطق بها ألسنة شخصياته الدرامية، نراه يقدم لنا من خلال بناء مسرحي فني شديد العذوبة، تتداخل فيه تقنيات الملحمية البريختية، مع صورالتراث وظلال الأرسطية في بناء درامي تقليدي، مع بعض تقنيات مس ......





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