ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في هايتي إلى 304 حالات

2021/08/15 | 03:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وكالة الحماية المدنية في هايتي ارتفاع عدد ضحايا الزلزال، الذي وقع يوم السبت، إلى 304 أشخاص على الأقل. وقال رئيس الحماية المدنية جيري تشاندلر في مؤتمر صحفي "سجلنا 160 حالة وفاة في القسم الجنوبي و42 في نيبس و100 حالة في غراند آنس واثنتان في القسم الشمالي الغربي"، بحسب وكالة فرانس برس. ومساء السبت، ضرب زلزال بقوة 7.2 جنوب هايتي، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.المصدر: سبوتنيك

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