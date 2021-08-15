قتلى وجرحى بانفجار صهريج وقود في عكار شمالي لبنان

2021/08/15 | 03:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وسائل إعلام لبنانية وناشطون إن صهريج محروقات انفجر في قضاء عكار شمالي لبنان، فجر الأحد، مخلفا عددا من القتلى والجرحى.

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