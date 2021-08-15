وسائل إعلام لبنانية: 40 شخصاً بين قتيل وجريح في حصيلة أولية لانفجار عكار

2021/08/15 | 03:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت وسائل إعلام لبنانية إن عدداً كبيراً من الضحايا سقط نتيجة انفجار صهريج لمادة "المازوت" شمال البلاد، وذلك بعد أيام على تفاقم أزمة وقود تشغيل مولدات الكهرباء الأهلية، وتطويق عدد من المحتجين بعض المخازن وايقاف أرتال الصهاريج في عدة مناطق.

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ونقلت وسائل إعلام محلية لبنانية سلسلة أنباء عاجلة، تابعها "ناس" أفادت بسقوط نحو 40 شخصاً بين قتيل وجريح، في انفجار لم تُعرف طبيعته لأحد صهاريج مادة المازوت، في منطقة تليل عكار شمال البلاد.

ووفقاً لـ "النهار" فإن عدد القتلى قد يتجاوز 10 أشخاص، فيما هرعت سيارات الدفاع المدني إلى موقع الحادثة لإنقاذ المصابين وإطفاء الحريق.

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